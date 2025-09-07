岡田奈々が、3rdアルバム『Unformel』を11月12日にリリースする。 （関連：岡田奈々はAKB48グループに欠かせない存在に加入から10年、そのアイドルキャリアを辿る） 前作『Contrust』以来、1年ぶりのリリースとなる今作のタイトルは、“定型に縛られない芸術”を意味するフランス語“Informel”に由来。愛や葛藤、そして生きることそのものを、“十曲十色”に描き、I（私）からU（あなた）へおくる“花