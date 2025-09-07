ナガノによるX発漫画『ちいかわ』の公式Xが、9月2日（火）に公開した画像が話題を集めている。画像には、涙目のハチワレがゴーストの形をした商品を持って「カルディでこれ売ってたからッ…今年ももうッ…『おわり』だよッ」と訴えている様子が描かれており、同投稿には「なくほどのことなのか」「今年って…もう終わり？」「泣かないでハチワレちゃん」といったコメントが届いた。ハチワレが泣くほどの「カルディ」の“これ”と