【全国の天気】北日本や北陸は、雨が降り、雷を伴って非常に激しい雨の降る所があるでしょう。東北南部の太平洋側や関東から九州は晴れて、気温が上がりそうです。【全国の予想最高気温】東北南部から九州は、35度前後の所が多く、9月とは思えない猛暑になるでしょう。【全国の週間予報】・大阪から那覇福岡や鳥取など日本海側は、曇りや雨の日が多いでしょう。太平洋側も木曜日は雨が降りそうです。・札幌から名古屋北陸は8日にか