オリオールズ４−３ドジャース」（６日、ボルティモア）ドジャースが天国から地獄へたたき落とされた。ノーヒットノーランを続けていた山本由伸投手が九回２死からソロ本塁打を浴びて降板。その後、救援陣が炎上して２試合連続のサヨナラ負けを喫した。最後はスコットが逆転サヨナラの中前２点打を浴びると、歓喜に沸くオリオールズの横でドジャースは重苦しいムードに包まれた。山本由伸を降板させたことから始まった悲劇。