ドジャースが勝利ムードから一転、９回二死から悪夢に見舞われた。６日（日本時間７日）、敵地オリオールズ戦で山本由伸投手（２７）が先発。９回二死まで無安打１０奪三振とノーヒッターまであと１人となった。ここで最後の打者ホリデーに４球目の１５２キロカットボールを右中間へ運ばれた。打球は低いフェンスの上に当たりグラウンドに跳ね返り判定はホームランとなった。だがＮＨＫの解説を務めた小早川毅彦氏は右翼パヘ