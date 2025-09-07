ドジャースの山本由伸投手（２７）があと１人から悪夢に見舞われた。６日（日本時間７日）、敵地オリオールズ戦で先発した山本はキレのある直球と変化球で２６個のアウトを積み上げた。９回二死まで安打を許さず１０奪三振。快挙まで最後の打者ホリデーを迎えた。敵地スタンドも総立ちで山本の快挙を見守ったが、４球目の１５２キロカットボールを右中間へ運ばれた。打球は低いフェンスの上に当たりグラウンドに跳ね返った。