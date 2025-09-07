自民党の田村憲久元厚労相が７日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。番組では自民党が８日に総裁選の前倒しを求める議員が書面に署名・押印し党本部に提出することを報じた。午前１０時から午後３時まで提出する議員は党本部で書面を出す。都道府県連の回答と合わせ、党総裁選挙管理委員会は同日に結果を公表する。過半数に達すれば臨時総選挙が実施される。番組では、臨時の総裁選への