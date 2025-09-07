明日8日の未明から明け方に、月が地球の影に隠される皆既月食が起こります。日本全国で皆既月食が見られるのは、2022年11月8日以来、3年ぶりとなります。関東から九州にかけては太平洋側を中心に晴れて、皆既月食を楽しめる所が多いでしょう。北海道の沿岸部や沖縄でも晴れる所が多くなりそうです。明日8日の未明から明け方に「皆既月食」明日8日の未明から明け方に、月が地球の影に隠される皆既月食が起こります。日本全国で皆既