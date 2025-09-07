オリオールズ戦の9回2死からホリデー（左）にソロ本塁打を打たれ、無安打無得点試合を逃したドジャース・山本＝ボルティモア（共同）【ボルティモア共同】米大リーグは6日、各地で行われ、ドジャースの山本はオリオールズ戦で8回2/3を1安打1失点、10奪三振。無安打無得点まであと一人の場面で本塁打を浴び、勝敗は付かなかった。11勝8敗のまま。大谷は「1番・指名打者」で出場し、5打数1安打1打点。チームは3―4でサヨナラ負けし