メジャーリーグ、ドジャースの山本由伸投手がノーヒットノーランまであと1人の場面でホームランを打たれ、快挙達成とはなりませんでした。【映像】山本由伸、“快挙達成”目前のホームラン4連敗中のドジャース。苦しい状況でのオリオールズ戦に先発登板した山本選手。9回2アウトまで10奪三振の好投。ノーヒットノーランまであと1人としましたが、快挙達成目前でまさかのホームランを打たれ、ここで無念の降板となりました。