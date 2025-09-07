陸上自衛隊の輸送機オスプレイ17機が配備された佐賀駐屯地では、きょう、開設を記念する式典が開かれました。きょう午前、陸上自衛隊佐賀駐屯地では、開設記念式典が開かれ、中谷防衛大臣や佐賀県の山口知事などが出席しました。佐賀駐屯地は今年7月に開設され、千葉県の木更津駐屯地から移された輸送機「オスプレイ」17機の配備が先月までに完了しました。中谷防衛大臣は「オスプレイと水陸機動団を一体的に運用することで南西地