カンテレ・山本大貴アナウンサー（29）が、6日に公開された同局YouTubeアナウンサーチャンネルの動画を通じ、結婚を報告した。【動画】珍しい…アナウンサーの結婚発表に父がニッコニコで駆けつける山本大貴アナ＆ヤマヒロ親子共演藤本景子アナが「うちの山本大貴アナウンサーが、なんとこのたび、めでたく結婚いたしました！」と発表。山本アナは、お相手について「年齢は1つ上」「大阪出身、関西にゆかりのある方」だと紹