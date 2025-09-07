ＴＢＳ系「サンデーモーニング」が７日放送され、自民党の総裁選前倒しを巡る攻防について特集した。８日に、総裁選前倒しを求める議員が署名・捺印した上で党本部に提出する。麻生太郎最高顧問が首相経験者として初めて前倒し要求を明言したほか、石破内閣の閣僚からも同様の声が上がるなど、日増しに賛成派が勢いを増している。カギを握るとされる小泉進次郎農相は自身の決断について「一番大事な党内の一致結束につながる