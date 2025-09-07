大切な子どもの名づけ。もしも、そこに他の女性の影があったとしたら……？今回は、最低すぎる名づけをした旦那さんのエピソードをご紹介します。将来、子どもができたら…「出産後、夫の不倫が発覚。しかも相手は元カノでした……。一番許せなかったのは、娘の名前のこと。元カノと付き合っていた頃に『将来、子どもができたらこの名前にしよう』と決めた名前を、私の娘につけられたんです……。夫と元カノから漢字を一字ずつと