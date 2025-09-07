神奈川県の江の島で、親子が海で溺れて母親が死亡、男の子が心肺停止の状態になっています。6日昼前、藤沢市江の島で「海で人が溺れている」と通報がありました。警察などによりますと、母親と男の子が岩場近くの海で溺れて母親が死亡し、男の子は搬送時、心肺停止の状態だったということです。警察が当時の状況を調べています。