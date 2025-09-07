米女優デミ・ムーア（62）が、失語症と診断されて2022年に俳優業を引退した元夫ブルース・ウィリスさん（70）の現妻でモデルのエマ・ヘミング（47）が24時間体制で介護が必要になったことなどから別居していると明かして非難されていることについて、他人が介護者を批判すべきではないと擁護した。ヘミングは先月米ABCの特別番組に出演し、2023年に前頭側頭型認知症と診断されたウィリスさんについて「言葉を話す能力を失った」と