米歌手レディー・ガガ（39）が、3日に米フロリダ州マイアミで行われた公演を声帯へのダメージの懸念を理由にキャンセルした。ガガはインスタグラムのストーリーで、声帯の緊張によりライブパフォーマンスを行うことは「声に重大なリスクが生じる」ため公演を中止したと発表。医師やボーカルコーチから、リスクを考慮してパフォーマンスを行わないようアドバイスされたことを明かしてファンに謝罪した。ガガは7月16日にラスベガスで