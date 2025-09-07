新潟市西蒲区の入浴施設の脱衣場で10歳未満の男児の性的な姿態を撮影したとして、田上町の会社員の男(42)が逮捕されました。警察によりますと、男は6日午後7時50分頃、新潟市西蒲区にある入浴施設の男性脱衣場で、10歳未満の男児の性的な姿態をひそかに撮影したとして性的姿態撮影等処罰法違反の疑いがもたれています。入浴施設の従業員が男からスマートフォンを取り上げた上で「脱衣場でもめごとが起きている」と110番通報