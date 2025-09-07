アメリカ代表は6日、ホームで韓国代表との国際親善試合を行って0-2で敗れた。北中米王者を争うCONCACAFゴールドカップでは準優勝となったが、同大会を挟んだ国際親善試合は3連敗。それでもマウリシオ・ポチェッティーノ監督は9日に日本代表戦を控える中で「ポジティブでいるべきだ」と前向きに捉えた。この試合では前半18分、FWソン・フンミンに最終ラインの背後を取られて先制点を献上。同43分には中央を崩されてMFイ・ドンギ