30歳のときに突如、舌の味覚障害や言葉のもつれ、浮遊感のあるめまいに襲われたCF2010さん（仮称）。当初は原因不明のまま症状が消えましたが、34歳で再び複視やめまいが現れ、検査の結果「多発性硬化症」と診断されました。告知直後は「治らない難病」という言葉に絶望しましたが、ステロイドパルス療法や血漿交換療法などを経て少しずつ回復し、退院後は日常生活の大切さを実感したといいます。現在も病気と向き合いながら「当た