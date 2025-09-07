心不全になりやすい人の特徴とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「心不全の前兆」となる5つの症状はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：小正 晃裕（医師） 京都大学医学部卒業。循環器内科・臨床不整脈を専門とし、これまで関西電力病院、京都大学医学部附属病院などで勤務。主にカテーテルアブレ&#