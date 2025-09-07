新潟訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、日本最大級の防災イベントに出席されました。愛子さまは7日午前、新潟市内の「ぼうさいこくたい2025」の会場に到着されました。6日から行われている日本最大級の防災イベントで、産・学・官の関係者が日頃行う防災活動を発表するほか、災害の経験や教訓を次世代に伝えることなどを目的としています。午前中、愛子さまは、去年発生した能登半島地震での災害福祉支援の状況や課題を振