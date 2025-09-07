◇ア・リーグエンゼルス ― アスレチックス（2025年9月6日ロサンゼルス）エンゼルスの菊池雄星投手（34）が6日（日本時間7日）、本拠でのアスレチックス戦に今季7勝目を懸けて先発。今季自身ワーストの2回6安打4四死球7失点で降板となった。初回、先頭打者のランゲリアーズに対しフルカウントからスライダーで空振り三振を奪い、野茂英雄（1918）、ダルビッシュ有（2055）、前田健太（1055）に次いで4桁の大台に到達した