「オリオールズ４−３ドジャース」（６日、ボルティモア）ドジャースが天国から地獄へたたき落とされた。ノーヒットノーランを続けていた山本由伸投手が九回２死からソロ本塁打を浴びて降板。その後、救援陣が炎上して２試合連続のサヨナラ負けを喫した。敵地のスタンディングオベーションがわき起こる中、マウンドを降りた山本。この時点で勝利は揺るぎないかと思われたが、後を受けたトライネンが二塁打を浴び、連続四死球