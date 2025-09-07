「いつの間にかウエストのくびれが消えて“寸胴体型”に…」と悩んでいませんか？そんな人におすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【三日月のポーズ】。股関節から体側までしっかり伸ばすこの動きは、固まりがちな下半身と脇腹を同時に刺激し、代謝アップに効果的です。女性らしいくびれウエストを取り戻す第一歩にしてみましょう。🌼姿勢と呼吸を整えるだけ！１日１セット【くびれ強化×お腹痩せに効く】簡単エクササイズ三日