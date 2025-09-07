将軍家に田安の種をまくため、徳川家治の養女に送り出された種姫。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、小田愛結さんが演じました。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©NHK種姫はどんな女性で、その後どんな生涯を送ったのでしょうか。という訳で、今回は松平定信の妹・種姫について紹介したいと思います。紀州藩嗣子・徳川治宝と結婚種姫（イメージ）種姫は