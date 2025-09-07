〈「芸能人をやっている以上、オーラは消すな」とやり直しを命じられ…梅宮アンナ（52）が明かす、規格外だった父・梅宮辰夫の教育方針〉から続く昨年8月、希少がんである乳がん“浸潤性小葉がん”のステージ3であることを公表した、梅宮アンナさん（52）。現在は、母のクラウディアさん（81）と、ときどき米国から帰国する娘の百々果さん（23）、そして今年5月に再婚した世継恭規さんと生活をともにしながら、治療と仕事を両立