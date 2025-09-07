メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年09月07日午前10時50分ごろ、愛知県西部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 岐阜県、愛知県、三重県内では最大震度2の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは岐阜県、静岡県、愛知県、三重県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは40km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．１と推定されます。 岐阜県 【震度2】 岐