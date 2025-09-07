【MLB】オリオールズ2ー1ドジャース（9月5日・日本時間6日／ボルティモア）【映像】大谷もビックリ！打球が“謎の動き”9月5日（日本時間9月6日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平の球を打った相手打者の打球が、思わぬ動きを見せた場面が話題となっている。3回裏・1死走者なしの場面で打席に立った9番コビー・メヨに対して大谷は、スライダーと直球で