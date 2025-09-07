多くの人でにぎわう万博会場。中央は大屋根リング＝4月日本国際博覧会協会（万博協会）は7日、大阪・関西万博の6日の一般来場者数（速報値）が20万人で、1日当たりの最多を更新したと発表した。20万人の大台に到達したのは初めて。これまでの最多は、8月30日の18万7449人（確定値）だった。約1カ月後の閉幕に向けて混雑が続くとみられ、対応が課題となりそうだ。万博協会は、会期終盤には連日20万人超が訪れると想定。入場券を