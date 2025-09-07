フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）が7日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）にゲスト出演。身内のように思っているお笑いコンビを明かした。田中はお笑いコンビ「サンドウィッチマン」と、2012〜14年に放送されたTBS「女子アナの罰」で共演。2人について「お父さんに会うみたいな感じ」と例えた。また、2人は落ち着く存在だといい「親戚に会ってるみたい」とも。年齢を聞かれ「来年40歳です」と答える