◇MLB オリオールズ4×-3ドジャース（日本時間7日、オリオール・パーク）ドジャースが山本由伸投手のノーヒットノーラン記録ならず、まさかの9回逆転負けとなりました。8回まで一つのヒットも許さず好投した山本投手。9回でも先頭に3球連続空振り三振、初球でセンターフライと調子よくアウトを重ねます。そして、あと1人のところでジャクソン・ホリデー選手に振り抜かれライトスタンドへソロホームランを放たれてしまいました。そ