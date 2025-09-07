子どものことを思うと、ママとも仲良くしたいと思うのは当然のこと。しかし付き合っていくうちに相手の嫌な部分も見えてしまうこともあるのでは。アプリ「ママリ」には仲良しだったママ友が苦手になり距離を置くようになったという投稿がありました。そのママ友は他人の悪口を平気で言う人で、これをきっかけに距離を置くようにしたところ、あいさつをするだけでも嫌な態度を取られるようになったそう。 悪口ばかり言うママ友