【漫画】本編を読む大きな病気の発覚は、それまでの人生や生き方を見直すきっかけになることは少なくない。健康であることを当たり前に思っていた日常が揺らぎ、その結果、自分の身体や心と改めて向き合う時間が生まれる。これまで見過ごしてきた問題や違和感に目を向ける中で、新たな価値観や生き方が見えてくることもあるだろう。『おはよう、おやすみ、また明日。』（御前モカ/秋田書店）は、突然のがん告知を受けた主人公が