きのう（6日）午後、高松市の路上で男性に包丁をつきつけて脅迫したとして、高松市に住む無職の男が逮捕されました。 暴力行為等処罰に関する法律違反容疑で逮捕されたのは、高松市高松町に住む無職の男（69）です。 警察によりますと、男は、6日午後6時45分ごろ、高松市の路上で、高松市に住む男性（45）に対して「けじめをつけろ」などといって包丁を突きつけ、脅迫した疑いが持たれています。 警察の調べに対し、男は容疑を