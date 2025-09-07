All About ニュース編集部では、9月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女235人を対象に、「お月見スポット（北海道・東北地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「青森県のお月見スポット」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：白神山地／34票白神山地は東アジア最大級のブナ原生林が広がり、多様な動植物が息づく自然豊かなエリアとして「世界自然遺産」