高収入なのに「思ったより貯金が増えない」と感じる人は少なくありません。特に共働き世帯では世帯年収が大きくなる一方、教育費や住宅ローン、日々の生活費も増えがちです。平均と比べるとどの位置にいるのか、なぜ貯蓄が不安になるのかを理解することが、今後の家計づくりに役立ちます。 本記事では統計データをもとに、世帯年収1300万円の立ち位置や貯蓄不安の理由、そして取り組むべき家計管理のポイントを解