中国出身の芸人・いぜん（27）が6日深夜に放送されたテレビ東京「すっかりにちようチャップリン」（土曜深夜0・25）に出演。芸人を志した理由を明かした。いぜんは北京大学附属高校を卒業後に来日し、現在は東大大学院で核融合の研究に励んでいる。多才で「将棋とかダイビングとかサッカーの審判とかいろいろ」資格を持っていると告白。それでも吉本興業で芸人活動をしていて「森三中さんやハリセンボンさんを見て。中国