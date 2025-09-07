小泉進次郎農林水産相（４４）が７日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演し、浦野芽良バージニアアナウンサーを“おもてなし”した。コメ加工品の輸出拡大に向けた試食会が５日に行われ、浦野アナが小泉氏に試食会の意図などを尋ねた。小泉氏が「さまざまなコメの関連製品。この需要を増やしていきます」と述べ、「食べました？」と浦野アナに尋ねた。浦野アナが「食べてないので、いいですか？試食」と笑みを浮かべると、