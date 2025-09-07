自民党の木原誠二選対委員長が7日の「日曜報道THEPRIME」に出演し、参院選敗北の責任から「私はまな板の上の鯉」だと述べ、総裁選前倒しを要求する書面は提出しない意向を明らかにした。8日に総裁選前倒しの意思確認が行われることを巡り、木原氏は、「きっかけは参院選の敗北だ。私は選挙の責任者である選対委員長だったわけだから『まな板の上の鯉』だと思う」と述べた。また、「私自身が、良いとか悪いとか言うのは、ちょっ