在日コリアンのシングルマザーと電撃婚したボーイズグループSHINHWAのメンバー、イ・ミヌが家族の新しい始まりを公開した。【写真】イ・ミヌ、「詐欺被害・固定収入ゼロ」等告白去る9月6日、韓国で放送されたKBS 2TV『家事をする男たち』シーズン2（以下、『家事をする男たち』）では、韓国暮らしに突入したイ・ミヌ家族の本格的な両親との同居準備が公開された。先立って、両親と姉が一緒に住むソウルの家で新婚生活をすると突然