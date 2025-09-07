今回、Ray WEB編集部は彼氏に振られて落ち込む友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の瞳には同じ趣味をもつ、あかりという友だちがいます。ある出来事をきっかけに、あかりは落ち込みがちになり……？彼氏に振られてしまい、落ち込むあかり。瞳は彼女を励ましますが、あかりは気づけば元カレのことばかり考えるようになってしまいました。日に日に落ち込んでいくあかりに、このあと瞳がとった行動とは……？