◆パ・リーグオリックス―日本ハム（７日・京セラドーム大阪）オリックス・山田修義投手が７日、コンディショニング不良のため、出場選手登録を抹消された。１６年目の救援左腕は今季、２６試合で２勝２敗９ホールド、防御率４・３５を記録。８月２７日の再昇格後は、４試合で無失点と安定していた。ドラフト４位・山中稜真捕手も抹消。この日先発の山下舜平大投手、ファームで好調だった来田涼斗外野手が登録された。