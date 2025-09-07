◆車いすテニス▽全米オープン（６日、米国・ニューヨーク）車いすテニスで、２０２４年パリ・パラリンピック単複２冠、世界女王の上地結衣（三井住友銀行）が、２０１７年以来の全米制覇を成し遂げた。世界ランキング３位の李暁輝（中国）に、第１セット０−６から、０−６、６−１、６−３と逆転し、今年、ウィンブルドンを除く４大大会３冠を自身８年ぶりに達成した。訪れた３本連続のマッチポイント。最初の１本目で、上