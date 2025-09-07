◆米大リーグオリオールズ４ｘ―３ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャース・山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りした敵地・オリオールズ戦に先発し、９回２まで無安打無失点投球を続けたが、ホリデーにソロを浴びて降板し、日本人では１９９６年９月１７日、２００１年４月４日の野茂英雄、２０１５年８月１２日の岩