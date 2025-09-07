今日7日の近畿北部は天気が不安定でしょう。雷を伴って激しく降る雨に注意をしてください。明日8日は、中部や南部でも雲が多くなり、所々で雨が降る見込みです。今夜から明日8日にかけての「皆既月食」は、中部や南部を中心に見られるでしょう。今日7日北部は空模様の変化に注意今日7日は、日本海から前線が南下し、前線に向かって湿った空気が流れ込む見込みです。このため、北の地域ほど次第に雲が広がりやすくなり、雨や雷雨