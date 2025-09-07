◆米大リーグオリオールズ４ｘ―３ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャースが９回２死まで先発した山本由伸投手（２７）が無安打無失点で抑える快投を見せて３―０でリードしていたが、まさかの大逆転でのサヨナラ負けを喫した。ドジャースは３回に大谷の遊ゴロの間に１点を先取。５回にベッツの適時打で１点を追加し、７回にもベッツの適時三塁打で１点を追加してリードを３点に広げ