東かがわ警察署 7日午前8時25分ごろ、香川県東かがわ市引田の国道を、高松市に住む男性(20)が軽自動車で運転していたところ、橋の欄干に衝突しました。その後、車から火が出ました。 男性は自力で外に出て、その後病院へ搬送されました。軽傷見込みです。 車からの火は、消防により約30分後に消し止められました。 警察が事故の原因を詳しく調べています。