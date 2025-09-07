あなたは読めますか？突然ですが、「形而上」という漢字読めますか？哲学の分野などで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「けいじじょう」でした！「形而上」とは、形がなく、感覚では捉えることのできない抽象的なもののことです。「哲学」や「愛」、「神」などが挙げられます。「形而上学」という言葉で使われることが多く、「形而上の概念」のように使われます。読み方だけで