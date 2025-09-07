7日 午前10時51分ころ、東海地方で震度2の地震があり、県西部で震度2を観測しました。この地震による津波の心配はありません。静岡県内の震度は次の通りです。【震度２】湖西市浜松天竜区【震度１】浜松中央区浜松浜名区磐田市袋井市この地震の震源地は愛知県西部、震源の深さは40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されています。